Promozione, Ventimiglia Calcio getta alle ortiche una vittoria con la Praese

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio getta alle ortiche una vittoria con la Praese davvero a portata di mano. In vantaggio sino a dieci minuti dalla fine (1-3), i granata hanno subito tre reti negli ultimi cinque minuti. Finale: 4-3 per i padroni di casa.

I granata perdono un’ottima occasione per scalare il centro-classifica di Promozione e si ritrovano all’undicesimo posto. E in vista c’è una sfida casalinga con il Legino, squadra assetata di punti utili per lasciare la parte pericolosa della graduatoria.

La Praese parte decisa a fare bottino pieno, ma la prima occasione è del Ventimiglia. Ventre si procura un rigore all’11’ ma poi spara sul palo. Il vantaggio della Praese arriva al 20′: Morando scarta anche Scognamiglio e poi infila la porta da posizione defilata. Due minuti più tardi Salzone pareggia con un sinistro dal limite che fulmina Cannavò. Alla mezzora il Ventimiglia allunga grazie a Scappatura su corner battuto da Ventre e sponda di Sammartano.

Il primo tempo si chiude sull’1-2, risultato che rispecchia i valori in campo. I granata potrebbero arrotondare in inizio di ripresa con Trotti, Salzone e Rea. Ma la terza rete arriva grazie ancora a Scappatura, autore di una bella semirovesciata al volo.

All’84’ il mondo a Genova Prà si capovolge. Prima una strepitosa punizione di Morando che finisce nel sette di Scognamiglio. Passano due minuti e Morando va ancora in gol, questa volta su rigore. Il Ventimiglia perde la bussola mentre il pari non basta alla Praese che mette l’ultimo sigillo a due minuti dalla fine, autore Di Molfetta.

Praese-Ventimiglia Calcio: 4-3

Reti: 20′ Morando, 22′ Salzone, 30 e 70′ Scappatura, 84′ e 86′ Morando, 88′ Di Molfetta.

Praese: Cannavò, Forte, Perego, Spallarossa, Stabile, Pavone, Pinna, Brema, Cinardo, Morando, Di Molfetta. A disposizione: Buzzanca, Parodi, Sabor, Canton, Arena, Albertoni, Tacchino, Revello, Banchieri. Allenatore: Carletti

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Peirano, Sammartano, Gallo, Musumarra, Salzone, Oliveri, Calcopietro, Scappatura, Ventre, Trotti. A disposizione: Serpe, Serra, Verbicaro, A.Rea, Leggio, Bestagno. Allenatore: Luccisano