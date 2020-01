Promozione, Legino vince il recupero con il Taggia

Taggia. Il Taggia domenica ha perso contro il Legino la partita valida per il recupero dell’undicesima giornata del girone A di Promozione andata in scena al “Ruffinengo”.

L’incontro, che era stato annullato a causa del maltempo, si è concluso 3-1 a favore dei padroni di casa.

Stasera la capolista tornerà in campo per recuperare la partita con il Serra Riccò, valida per la 12esima giornata.