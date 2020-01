Promozione, il Taggia supera Arenzano e si prepara per la partita contro il Ceriale

Taggia. Il Taggia vince, domenica scorsa, la partita contro Arenzano valida per la 16esima giornata del girone A di Promozione.

I taggiaschi hanno superato per 3-1 gli avversari grazie alle reti di Fiuzzi al 20′, Cutellè al 30′ e di Miceli al 49′ conquistando così il primo posto in classifica con 39 punti.

Oggi pomeriggio alle 15 il Taggia tornerà in campo per affrontare il Ceriale Progetto Calcio per la 17esima giornata.