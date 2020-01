Promozione, il Taggia mette ko il Ceriale

Taggia. Netta vittoria del Taggia, oggi pomeriggio, sul Ceriale.

La partita, valida per la 17esima giornata del girone A di Promozione, si è conclusa 0-3 a favore degli ospiti che sono riusciti a superare i padroni di casa grazie alle reti di Gambacorta, Miceli e Ravoncoli.

Il Taggia consolida così la sua posizione in cima alla classifica con 42 punti. Il 26 gennaio tornerà in campo per affrontare Veloce 1910.