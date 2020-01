Promozione, finisce in parità Dianese&Golfo – Celle Ligure

Diano Marina. Finisce con un pareggio Dianese&Golfo – Celle Ligure.

Oggi la partita, valida per la 17esima giornata del girone A di Promozione, si è conclusa 2 – 2. Per la Dianese&Golfo hanno segnato Garibbo e Dominici.

La squadra tornerà in campo il 26 gennaio alle 15 per affrontare Via Dell’Acciaio.

(Foto di ‎Speedymassimovideofoto)