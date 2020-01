Promozione, dopo aver perso contro Serra Riccò la Dianese&Golfo è pronta per la sfida con Celle Ligure

Diano Marina. Serra Riccò – Dianese&Golfo domenica scorsa è finita 3 – 1.

La partita era valida per la 16esima giornata del girone A di Promozione. A causa della sconfitta, nonostante il gol di Castelein al 6′, la Dianese&Golfo resta con 24 punti in classifica.

Oggi pomeriggio, alle 15, la squadra scenderà nuovamente in campo per affrontare Celle Ligure per la 17esima giornata.