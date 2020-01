Promozione, Celle Ligure mette ko Camporosso

Camporosso. Il Celle Ligure mette ko Camporosso con il punteggio di 3 – 0.

La partita, valida per la 18esima giornata del girone A di Promozione, si è infatti conclusa a favore dei padroni di casa che hanno vinto grazie alle reti di Altamore, Sofia e Raiola.

Niente da fare per il Camporosso che rimane in classifica con 15 punti. Domenica 2 febbraio tornerà in campo per affrontare Via Dell Acciaio F. C..