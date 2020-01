Prolungare l’Aurelia-bis verso la Foce e farlo subito, scatta petizione online

Sanremo. Non basta inserire nel bando delle concessioni autostradali l’obbligo, per il nuovo concessorionario di portare a termine il prolungamento dell’Aurelia-bis dal Borgo fino alla Foce. Bisogna farlo subito.

Questa è la richiesta portata avanti dal consigliere di Sanremo al Centro Lorenzo Marcucci che si è fatto promotore di una petizione online sulla piattaforma Change.org. (http://chng.it/hbVRgtft2D)

«Ho 24 anni, se la concessione dura 15 anni e non include il prolungamento dell’Aurelia bis, significa che fino a che non ne avrò 40, probabilmente, non se ne parlerà più», commenta questa iniziativa il giovane amministratore pubblico matuziano.

Le richieste che ha fatto la Regione al ministero, sono in gran parte condivisibili, però si potrebbe alzare l’asticella e osare qualcosa di più. Dopo tutto abbiamo una fra le tariffe al kilometro più alte di tutta Italia.

«C’è bisogno del contributo di tutti per far sentire la nostra voce, impegnamoci, firmiamo tutti, andiamo oltre la contrapposizione politica e cerchiamo di migliorare il nostro territorio con proposte concrete!», conclude Marcucci.