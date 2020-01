Imperia. Il primo Contest My Selection Chef, organizzato da Qualivita in collaborazione con OriGIn Italia e McDonald’s Italia, ha visto a Milano due squadre di giovani chef degli istituti alberghieri Carlo Porta di Milano e Giovanni Falcone di Gallarate confrontarsi con il mondo della qualità agroalimentare italiana, in occasione della presentazione della nuova Linea “My Selection” di Mcdonald’s firmata da Joe Bastianich.

Il contest, nato con l’obiettivo di valorizzare le produzioni made in Italy a Indicazione Geografica all’interno della ristorazione veloce, ha visto le due squadre sfidarsi in un doppio impegno: un quiz sulla conoscenza dei prodotti agroalimentari certificati e, soprattutto, la creazione del miglior panino con ingredienti DOP IGP. La gara ha coinvolto 60 studenti.

L’istituto Giovanni Falcone di Gallarate ha vinto il Contest My Selection Chef , realizzando il panino “Inside Cheeseburger” e utilizzando come ingredienti: Gorgonzola DOP, Asiago DOP, Parmigiano Reggiano DOP, Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, Pistacchio Verde di Bronte DOP, Provolone Valpadana DOP, Olio Riviera Ligure DOP, Aceto Balsamico di Modena IGP, Pecorino Toscano DOP, ottenuti dopo aver superato domande a quiz sulla conoscenza dei disciplinari di produzione delle materie prime DOP IGP.

Durante lo svolgimento del Contest, Alice Venturi, Guglielmo Scilla, Annie Mazzola eAndrea Pinna, quattro influencer fra i più amati e seguiti dai giovani, hanno commentato la sfida in diretta sui social, con foto e video.