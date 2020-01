Prima Categoria, Millesimo Calcio espugna il Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Vallecrosia. Brutta giornata per la prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenata da mister Manuele Fiore, che domenica pomeriggio ha perso contro il Millesimo Calcio per 0-1. La partita, valida per la quattordicesima giornata del girone A di Prima Categoria, è andata in scena al campo Zaccari a Camporosso.

«Era una partita fondamentale per continuare la striscia positiva purtroppo non ci siamo riusciti – commenta mister Manuele Fiore – In casa facciamo un po’ troppa fatica a fare la prestazione e ad imporre il nostro gioco. Nel primo tempo abbiamo fatto poco per creare dei problemi al Millesimo, nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa per cercare di essere più pericolosi ma con scarso risultato».

«Non è stata una partita esaltante credo per ambe le squadre – afferma – Classica partita che la sblocchi con un episodio e purtroppo sono stati più bravi di noi. C’è rammarico perché erano punti importanti e sopratutto ci deve essere consapevolezza che per far risultato dobbiamo dare tutto e sbagliare il meno possibile, io per primo».

I biancorossi torneranno in campo il 2 febbraio per affrontare lo Speranza 1912 F. C.