Prima Categoria, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia si aggiudica il derby con la Carlin’s Boys

Vallecrosia. Seconda vittoria consecutiva per la prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenata da mister Manuele Fiore, che oggi pomeriggio è riuscita a prevalere sulla Carlin’s Boys al campo Zaccari a Camporosso.

I biancorossi si sono aggiudicati il derby, valido per la tredicesima giornata del girone A di Prima Categoria, con il punteggio di 1-0 grazie al gol di Grandi al 93′. «Dopo due risultati utili avevo chiesto ai ragazzi di dare continuità – dichiara mister Manuele Fiore – un derby è sempre una partita diversa da affrontare, sapevo che non era facile».

«Nel primo tempo eravamo piuttosto contratti e un po’ timorosi, non abbiamo sfruttato al meglio le nostre qualità – commenta Fiore – Nella ripresa siamo entrati più determinati e con uno spirito diverso, convinti di voler ottenere il massimo da questa partita e così è stato. Abbiamo avuto due occasioni per passare in vantaggio, purtroppo non concretizzate: un rigore a mio avviso clamoroso che l’arbitro non ha visto. Siamo rimasti in 10 per l’espulsione di Arena ma non abbiamo smesso di crederci e alla fine, anche con un po’ di fortuna, siamo riusciti a sbloccare e a vincere la partita. Sono contento del risultato, è un altro passo importante. Sappiamo che non ci si può rilassare, sarebbe un grande errore. Bisogna continuare a lavorare per migliorarsi».