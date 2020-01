Prima Categoria, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia espugna Soccer Borghetto. Mister Fiore: «I ragazzi sono stati perfetti»

Vallecrosia. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia torna a casa vincitore. Oggi pomeriggio la prima squadra, allenata da mister Manuele Fiore, ha espugnato Soccer Borghetto allo stadio comunale Carlo Oliva a Borghetto Santo Spirito.

La dodicesima giornata del girone A di Prima Categoria si è infatti conclusa 0-1 a favore dei biancorossi che sono riusciti a superare i padroni di casa grazie al gran goal di Crudo al giro sotto il sette.

«Dopo aver giocato tre partite in una settimana sapevo che qualcuno poteva patire qualcosa a livello fisico, però oggi i ragazzi sono stati perfetti – dichiara mister Manuele Fiore – Abbiamo sopperito a tutte le mancanze e ai problemi che ci potevano essere uniti, convinti e con la fame di portare il risultato a casa e così è stato.

L’impronta della squadra è questa, non sono del tutto sorpreso perché l’hanno dimostrato con più prestazioni, però bisogna essere bravi a non perdere quello che siamo, a rimanere con i piedi per terra e a guardare avanti. Oggi si è fatto un passo importante per la classifica e il morale, ma non basta. Ora pensiamo a domenica che è un’altra partita importante e difficile».