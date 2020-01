Presidio dei carabinieri a Rocchetta Nervina, colonnello Mommo: «Come da tradizione, l’Arma è vicina alla gente»

Rocchetta Nervina. “Tra la gente e per la gente” è il loro motto: lo spirito che anima i carabinieri a prestare servizio per le comunità, anche quelle più piccole. E così hanno fatto anche questa volta, in silenzio e con discrezione, per vigilare sulla sicurezza delle persone che per raggiungere le proprie case, nel borgo di Rocchetta Nervina, hanno dovuto percorrere un sentiero improvvisato a seguito di un movimento franoso che ha coinvolto la sp68, unica via di accesso al piccolo paese dell’alta val Nervia.

Quando il presidente della Provincia di Imperia, Domenico Abbo, e i sindaci Marco Rondelli (Rocchetta) e Fulvio Gazzola (Dolceacqua) li hanno pubblicamente ringraziati, i carabinieri, rappresentati dal comandante provinciale, colonnello Andrea Mommo e dal comandante di compagnia, capitano Francesco Giangreco, si sono quasi stupiti, dando per scontato che il servizio svolto fosse solo un loro dovere.

«Siamo onorati per questo riconoscimento – ha detto Mommo – Ma come nostra tradizione siamo sempre vicini al territorio e le nostre stazioni sono il primo caposaldo che viene attivato in circostanze come questa. Quindi ci è sembrato scontato prestare la nostra vicinanza e il servizio in occasione di questo brutto evento».

I carabinieri hanno mantenuto attivo un presidio h24 dal momento del crollo della strada fino a tutte le festività.