Prende il via la stagione di Oliviero Troia, il bordigotto partecipa alla Vuelta a San Juan

Bordighera. Il bordigotto Oliviero Troia correrà anche nel 2020 per l’UAE Team Emirates Supporters. Il primo impegno del nuovo anno per il giovane ciclista sarà la Vuelta a San Juan, che prenderà il via dal 26 gennaio.

Olly in Argentina dovrà affrontare sette tappe: da San Juan a San Juan; da Pocito a Pocito; da Ullum a Dique Punta Negra, una cronometro individuale; da San José de Jachal a Valle Fertil/Villa San Augustin; da San Martìn a Alto Colorado; da Circuito San Juan Villicum a Circuito San Juan Villicum e da San Juan a San Juan.

Una nuova avventura attende perciò il giovane bordigotto.