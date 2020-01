Poste Italiane attiva nell’Imperiese annullo filatelico dedicato alla Fontana di Trevi

Imperia. Per celebrare le Fontane d’Italia, Poste Italiane attiverà nell’imperiese un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale, dedicato alla Fontana di Trevi.

Nella giornata di venerdì 31 gennaio, dalle 10 alle 12, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso i seguenti Uffici Postali: Diano Marina, in viale G. Matteotti 38; Imperia Centro, in viale G. Matteotti 155 e Sanremo, in via Roma 158.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate, entro 60 giorni dalla chiusura del servizio temporaneo, alla competente sede Poste Italiane S.p.A. Filiale di Savona – Servizio Commerciale, in piazza Diaz 9 – 17100 Savona (tel. 019 8414561)

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html