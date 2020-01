Pigna, dal rio Carne andrà in scena la giornata nazionale de “La protesta dei pesci di fiume”

Pigna. Dopo le sardine che scendono in piazza per manifestare in molte città italiane , nel piccolo borgo dell’entroterra ponentino arriva “La protesta dei pesci di fiume”.

Questi avranno la loro giornata nazionale il prossimo 25 gennaio. Per quella data, presso i laghetti del rio Carne, dalle ore 14, è prevista una manifestazione che si chiama, manco a dirlo “Salviamo il rio Carne”.

Come in altre realtà italiane, in quel giorno, si chiederà di applicare correttamente le tabelle 11 e 13 del Decreto 29/2017 che possono portare al rigetto delle istanze meno compatibili e in contrasto con gli obiettivi di qualità fluviale. Il riferimento è ovviamente alla prevista l’installazione della centralina elettrica sul corso d’acqua in questione.

Il presidio-sit in è organizzata dagli “Amici del rio Carne” sotto l’egida di Legambiente, “Comitatao tutela fiumi” e “Free rivers Italia”