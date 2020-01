Ventimiglia, manufatto rinvenuto sulla spiaggia. Sergio Pallanca: «Forse opera di Cammi»

Ventimiglia. Il manufatto rinvenuto su una spiaggia di Ventimiglia potrebbe essere un’opera perduta del grande pittore scultore bordigotto Marcello Cammi.

É quanto ipotizzato da Sergio Pallanca, medico veterinario, nelle sue vesti di storico e amante dell’arte.

Ci sono dunque ampie possibilità che si tratti di uno dei bassorilievi realizzati da Cammi nel suo giardino incantato nel Rio Sasso in Arziglia a Bordighera, conosciuto come “l’ottava meraviglia del mondo”, ma che purtroppo vennero danneggiati o trasportati in mare durante l’alluvione del 2006.

A trovare il manufatto, che sembrava una pietra scolpita, una coppia di coniugi dell’hinterland Milanese, Luigia Muscas e Terenzio, che da vent’anni trascorrono le proprie vacanze invernali nella città di confine.