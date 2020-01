Imperia. Un calamaro della lunghezza di 70 centimetri e di oltre 2 kilogrammi di peso è stato pescato stamattina nelle acque di Imperia.

L’autore della pesca “miracolosa” è Fortunato Lugarà non nuovo a imprese di questo genere.

«Sono molto emozionato, anche perché per me è la prima volta che pesco un esemplare simile – dice Lugarà – Il calamaro può raggiungere, infatti, una misura massima di 30/40 centimetri, anche se comunemente si ritrova in commercio attorno ai 15 centimetri».