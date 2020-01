Per il suo compleanno Scajola posta foto del comizio contro i carri armati russi a Praga

Imperia. Il sindaco Claudio Scajola compie oggi 72 anni.

Per l’occasione ha pubblicato sulla propria pagina Facebook una foto che lo ritrae nel 1968, all’epoca ventenne, durante un comizio in piazza Dante contro l’oppressione comunista a Praga e nei Paesi dell’Est.

«Passano gli anni ma la passione, credetemi, è immutata. Ricordo ancora molto bene l’emozione di quel comizio in piazza Dante», ha commentato il primo cittadino ed ex ministro, che ha ringraziato tutti per gli auguri.