Pallamano Ventimiglia, i risultati delle giovanili nel fine settimana

Ventimiglia. Bella vittoria degli U. 11 della Pallamano Ventimiglia che ottengono nel Campionato di Eccellenza di categoria la sua prima vittoria.

I leoncini di Giordanella, battono in trasferta i coetanei del Carros per 20-6. Alti e bassi per gli U. 15 che perdono i loro primi incontri della stagione; sabato sono stati superati a Grasse nella prima giornata del Campionato eccellenza per 24-22, dopo aver disputato una buona partita e fatto fronte ad assenze importanti.

Domenica nel secondo concentramento regionale, hanno vinto due incontri su tre, battendo l’ABC Bordighera e il San Camillo Imperia e perdendo di strettissima misura contro il La Spezia (19-18), che si è dimostrata un’ottima squadra.

Il prossimo fine settimana, tutte le squadre del sodalizio ponentino, saranno impegnate nei loro rispettivi campionati. Intanto, 5 ragazzi dell’Under 13, saranno di scena mercoledì a Monaco, nel raduno dei migliori giocatori del bacino Levant’06, si tratta di Mercuri, Vignali, Sismondini, Barrese e Cottalorda.