Ospedaletti Calcio, la rete del classe 2002 Latella vale il pari sul campo della Cairese

Ospedaletti. La rete del classe 2002 Giacomo Latella vale tanto per un buon Ospedaletti che strappa un punto sul difficile campo della Cairese. Orange capaci a reagire all’iniziale svantaggio per poi siglare la rete che vale un pareggio importante in chiave salvezza.

La prima occasione del match è per la Cairese che, al 17’, fallisce un calcio di rigore con Di Martino che calcia alto sopra la traversa. La prima frazione si chiude sullo 0-0, ma la Cairese trova la rete del momentaneo vantaggio al 57’ con il numero 16 Facello.

Arriva dalla panchina anche il pari dell’Ospedaletti, lo firma Latella al minuto 67. Il numero 17 orange segna a pochi secondi dal suo ingresso in campo concretizzando l’assist dalla sinistra di Sturaro.

Al 90’ il triplice fischio del direttore di gara sancisce l’1-1 che vale molto nel cammino salvezza dell’Ospedaletti, sempre a più uno sulla zona playout.

«È un punto importante per noi su un terreno difficile, sia per il valore dell’avversario che per la pesantezza del campo – dichiara mister Andrea Caverzan al termine della partita – i ragazzi hanno dato tutto, questo risultato ci deve dare sicurezza e serenità. Dobbiamo fare più punti rispetto al girone di andata e siamo già a più uno».

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Ventrice, 2 Mamone, 3 Fici, 4 Cambiaso (16 Schillaci), 5 Ambesi, 6 Negro, 7 Sturaro, 8 Aretuso (17 Latella), 9 Foti (14 Boeri), 10 Allaria (13 Allegro), 11 Galiera (19 Burdisso)

A disposizione: 12 Frenna, 15 Alasia, 18 Espinal 20 Cassini

Allenatore: Andrea Caverzan

Cairese: 1 Moraglio, 2 Colombo (17 Basso), 3 Moretti (13 Gambetta), 4 Doffo, 5 Rusca, 6 Bruzzone, 7 Pastorino (16 Facello), 8 Piana, 9 Damonte (15 De Matteis), 10 Di Martino (18 Durante), 11 Saviozzi

A disposizione: 12 Stavros, 14 Tamburello, 19 Ponzo, 20 Prato

Allenatore: Giuseppe Malsano

Arbitro: Sig. Francesco Tortora (Albenga)

Assistenti: 1° Sig. Daniele Salinelli (Genova); 2° Sig. Roberto Greppi (Genova)

Marcatori: 57’ Facello, 67’ Latella

Ammoniti: Negro, Ventrice, Piana