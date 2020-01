Ospedaletti Calcio, al ‘Ciccione’ arriva il Rapallo Rivarolese: out Boeri e Galiera

Ospedaletti. Dopo il buon pareggio sul campo della Cairese, l’Ospedaletti torna a giocare al ‘Ciccione’ di Imperia. Gli orange ospiteranno domani il Rapallo Rivarolese in un’altra sfida cruciale in chiave salvezza. Fischio d’inizio alle 15.

I genovesi si trovano al decimo posto in classifica con un bottino di 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte e sono reduci dal pareggio interno (1-1) di domenica scorsa contro il Finale.

Per il match di domani mister Andrea Caverzan dovrà fare sicuramente a meno di Francesco Boeri in difesa e di Matteo Galiera in attacco. In forse Josè Espinal. A disposizione, anche se non al top della condizione, Fabio Sturaro, Simone Cambiaso e Mattia Foti.

Il costo dei biglietti per la partita di domani al ’Ciccione’ è di 10 euro (5 euro ridotto).