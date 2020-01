Operazione internazionale, colpo grosso di polizia italo-francese: sei arresti

Imperia. Una Squadra Investigativa Comune, composta dalla Squadra Mobile della Questura di Imperia e dal Groupe de la Délinquance astucieuse della D.D.S.P. di Bouches du Rhone, al termine di un’operazione internazionale durata circa un anno e coordinata dalle Procure della Repubblica di Imperia e Marsiglia, ha tratto in arresto nella città transalpina, per numerosi delitti commessi in territorio italiano, 6 cittadini francesi.

I dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà oggi, alle ore 11.00, presso la Procura della Repubblica di Imperia.