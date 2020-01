Nuovo ponte per Rocchetta Nervina, BalBosco porterà allegria nella piazza principale

Rocchetta Nervina. «Ballerine e ballerini venite numerosi a ballare e portare allegria con la nostra presenza agli abitanti di Rocchetta Nervina, nell’entroterra ligure. Una grande frana li ha isolati per un lungo periodo. Finalmente un ponte provvisorio sta per essere realizzato» – afferma BalBosco.

Nei due giorni di solidarietà e vicinanza con Rocchetta, organizzata dalla Confesercenti, BalBosco ha risposto con entusiasmo presente. BalBosco sarà nella piazza principale, dalle 15 di sabato 18 gennaio, per un avvicinamento alle danze e per continuare a ballare tutto il pomeriggio insieme.

Altri eventi per tutti sono previsti:

Animazioni e musiche nelle piazze e nei carugi;

Ristoranti e bar aperti per chi vuole rifocillarsi.

«La nostra presenza sarà importante anche per scaldarci tutti insieme con le danze. Per chi non conosce il bellissimo paese di Rocchetta Nervina, in provincia di Imperia, è situato subito dopo Dolceacqua. Saluti e arrivederci a Rocchetta Nervina!» – dice BalBosco.

Per ulteriori informazioni, oltre al contatto Facebook, potete scrivere a balboscodoc@gmail.com