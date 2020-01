Nuovo crollo in galleria sull’A26, la sanremese Assotrasporti chiede l’intervento immediato

Sanremo. Le autostrade liguri continuano a far paura: dopo l’ultima notizia del distaccamento di una lamiera della galleria Pietraguzza sulla A26 Genova-Gravellona Toce, la sanremese Assotrasporti ribadisce la richiesta di intervento immediato da parte del Governo.

Per fortuna non ci sono state conseguenze: qualche danno materiale al mezzo che ha investito la lamiera e un grande spavento, ma se l’ondulina fosse stata urtata da una macchina o, peggio ancora, da una moto, le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi.

«Chi viaggia in autostrada continua a rischiare la propria vita – rammenta Secondo Sandiano, presidente di Assotrasporti e vicepresidente vicario di Eumove – Torno a citare la poesia di Ungaretti – Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie – per ribadire la gravità dell’emergenza venutasi a creare.

A nome nostro e delle altre sette Associazioni e Confederazioni aderenti, rinnovo la richiesta di intervento immediato da parte del Governo con la dichiarazione dello stato d’emergenza e conseguente impiego del personale tecnico competente tramite il distaccamento per un giorno a settimana, per il rapido e indubbiamente indispensabile monitoraggio della rete viaria e ferroviaria nazionale».

«Nei giorni scorsi ho presentato presso la Prefettura di Cuneo una richiesta analoga, per capire e rassicurare i nostri associati circa lo stato di salute di strade, ponti, gallerie e ferrovie della provincia» – aggiunge Fabrizio Civallero, segretario nazionale nonché segretario provinciale ACIT, Associazione Cuneese Innovazione nel Trasporto aderente ad Assotrasporti.

«In questi giorni stiamo provvedendo a contattare le singole prefetture di Piemonte, Liguria e altre zone a rischio – conferma il presidente Sandiano – Non possiamo continuare a rischiare la vita ogni volta che ci mettiamo al volante».

Assotrasporti ed Eumove, rappresentante da Secondo Sandiano, insieme a Berlino Tazza, presidente di

Confederazione delle imprese e dei professionisti Sistema Impresa, Alfonso Riva, presidente di FAI Federazione Autonoleggiatori Italiani Trasporto Persone, Tommaso Cerciello, presidente di Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, Giovanni Cicero, presidente di Valore Impresa, Federterziario Genova e Renzo Erbisti, presidente di Azione nel Trasporto Italiano e CTLE Confederazione del Trasporto e della Logistica in Europa, ribadiscono l’invito rivolto a tutti, associazioni, politici e cittadini, di partecipare e dare il proprio contributo per trovare una soluzione efficace a questa grave emergenza: iscrivetevi al nuovo

