“Nui Ghe Semu”, Confesercenti organizza un fine settimana di solidarietà a Rocchetta Nervina

Rocchetta Nervina. Confesercenti ha organizzato un week end di solidarietà con il borgo di Rocchetta Nervina, per parecchio tempo rimasto isolato a causa della frana.

«Dal titolo “Nui Ghe Semu” – afferma Scibilia Sergio, segretario provinciale – abbiamo voluto creare un evento come tributo ad una comunità che ha saputo resistere in silenzio e con grande coraggio ad un lungo periodo di difficoltà. Per due giorni sarà una grande festa con la partecipazione di tanti artisti completamente volontari».

Ecco il programma completo:

Sabato 18 gennaio

ore 14.45 Sfilata del “Sestiere Ciassa” di Ventimiglia con esibizione di tamburini e sbanderatori

ore 15 Sfilata del “Orchestra Filarmonica Città di Ventimiglia” con esibizione musicata

ore 15.30 in piazza “U Cian”, esibizione di danza occitana a cura del gruppo “Balbosco” Ballo con il “Duo Lou Janavel”

ore 15.40 Sala Polivalente, Momento conviviale a cura del Comune di Rocchetta e Pro Loco per gli abitanti

ore 16/17 in Piazza “U Cian”, visita guidata del Borgo Antico – Polo Museale “E Dubarìe” a cura della Pro Loco Rocchetta

ore 17 Aperitivo con musica dal vivo con gruppo musicale “Resonace Band”

ore 20 Cena nei ristoranti con piatto tipico

Domenica 19 gennaio

ore 9.45 Animazione in strada per bimbi a cura del “Teatro dei Mille Colori”

ore 10.30 Esibizione di “Kangoo Jumps” a cura di Laura Barone

ore 11/15/16 Visita guidata del Borgo Antico – Polo Museale “E Dubarìe” a cura della Pro Loco Rocchetta

ore 12.30 Pranzo nei ristoranti con piatto tipico

ore 14.30 Sfilata del “Sestiere Cuventu” di Ventimiglia con esibizione di tamburini e sbanderatori

ore 15.15 Piazza “U Cian”, esibizione di danza occitana a cura del gruppo “InDanza”

ore 16.30 Sala Polivalente – Palazzo Comunale Pièce Teatrale a cura di Davide Barella “Parafrasando Calamandrei”

0re 17.40 Sala Polivalente – Palazzo Comunale Concerto musicale del Coro Giovanile “Erio Tripodi”direttore Roberta Garrione al pianoforte Massimo Dal Prà. A sostegno della raccolta fondi fondi per acquisto di panchina due eventi:

Cena di solidarietà presso il Ristorante “Lago Bin” con menù ad euro 30 e sabato e domenica dalle 11 alle 18 vendita di cioccolata calda, vin brûlé, prodotti tipici e giochi medievali a cura “Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia” di “Antichi Sapori da Marì” di Ventimiglia.