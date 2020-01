Notte di Capodanno, malori e intossicazioni etiliche: centralino del 118 intasato

Imperia. Notte di intenso lavoro per i sanitari del 118 impegnati sul territorio della provincia.

Sono state oltre 40 le uscite dei mezzi delle pubbliche assistenze per prestare i soccorsi, soprattutto a giovani colti da malore a causa dei troppi brindisi.

A Sanremo in piazza Bresca è intervenuta la polizia per sedare una rissa a colpi di bottigliate, nel capoluogo sono stati un gruppo di magrebini a darsele di santa ragione. Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento delle Forze dell’ordine.

La notte è trascorsa più tranquilla, invece, nel territorio intemelio.