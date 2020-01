Nell’Alta Valle Arroscia inaugurato il progetto “L’uso del defibrillatore”

Valle Arroscia. Nell’ambito del progetto “La Croce Bianca D & X tutti” che ha come obiettivo la sensibilizzazione sull’importanza del volontariato e unire i 4 paesi dell’Alta Valle Arroscia, è stato inaugurato il progetto: “L’uso del defibrillatore”.

In ogni Comune dell’Alta Valle Arroscia verrà svolto un corso rivolto alla popolazione che ha come scopo informare e formare sull’uso del defibrillatore presente in ogni comune.

Come spiega il vicepresidente della Croce Bianca Angelo Toscano è importante che le persone conoscano le operazioni di base. Si tratta di fornire le nozioni di base da attuare in caso di necessità per l’utilizzo dello strumento.

Il corso verrà svolto sotto la direzione dell’infermiere del 118 Ferrero Mauro e inizierà il 24 gennaio a Montegrosso Pian Latte alle 18.

Il comune successivo sarà Mendatica nel mese di febbraio, Cosio d’Arroscia a marzo e Pornassio ad Aprile. «La Croce Bianca di Pornassio, i 4 Comuni e le 4 Pro Loco di nuovo unite per il bene comune».