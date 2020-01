Diano Marina. A partire da oggi, ha preso servizio nel centro storico di Diano Marina (anche se per ora solo a livello sperimentale) un macchinario di ultima generazione in grado di spazzare, lavare e asciugare le strade della cittadina degli Aranci nella zona pedonale.

«Oggi abbiamo effettuato alcune prove – dichiara Barbara Feltrin, assessore all’Ambiente – Per verificare che fosse tutto in ordine. La macchina è già pronta e verrà utilizzata nelle prossime settimane. Servirà per pulire le strade da qualsiasi genere di rifiuto». Il problema maggiore si manifesta soprattutto in concomitanza con la caduta delle arance.