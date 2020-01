Montegrosso Pian Latte, prende il via il corso “L’uso del defibrillatore”

Montegrosso Pian Latte. Venerdì 24 gennaio alle 18, presso il Centro polifunzionale di Montegrosso Pian Latte, sarà possibile partecipare al corso “L’uso del defibrillatore”, organizzato dal Comune e dall’Associazione Pro Loco in collaborazione con la Croce Bianca di Pornassio.

Programma del corso:

Dalle 18 alle 20 – L’uso del defibrillatore: nozioni generali, sapere come comportarsi

Alle 20:30 – Approfondimenti e prove pratiche sull’uso del defibrillatore, con rilascio dell’attestato

Per la prima parte di corso non è necessaria alcuna iscrizione. Per la seconda parte occorre comunicare tempestivamente il proprio nominativo ed i propri dati.

Info e iscrizioni: tel. 347 2623744 (Angelo) – Pro Loco Montegrosso Pian Latte 347 3183308 (Graziano).