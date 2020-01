Montecarlo. Un grande parco pubblico, completamente pedonale, dove passeggiare all’ombra di alberi ad alto fusto. L’espansione sul mare del quartiere monegasco “Anse du Portier” non poterà solo palazzi residenziali, boutique di lusso e centri commerciali ma anche uno spazio aperto, a picco sul mare, a disposizione di monegaschi e turisti.

Nella penisola creata ad arte per ingrandire il principato più ricco del mondo è anche prevista l’espansione del Grimaldi Forum: il centro congressi costruito nel 2000, che oltre a ospitare numerose sale per conferenze, un moderno teatro e spazi espositivi, è dal 20 settembre 2019 anche la più importante centrale di produzione di energia solare del Principato, grazie al tetto completamente ricoperto di pannelli solari.

Insomma, se da una parte il cemento a Montecarlo non manca, dall’altra il governo monegasco ha imposto una “svolta green” per contrastare l’inquinamento ambientale.

Il Grimaldi Forum è dunque destinato a crescere, come spiega il direttore generale Sylvie Biancheri, che parla della «creazione di 6000 m2 di spazio utilizzabile aggiuntivo per i nostri clienti e 4000 m2 di aree tecniche e logistiche. Questa estensione di 10.000 m2 del Grimaldi Forum è essenziale per l’ulteriore sviluppo delle nostre attività in futuro».

[Immagini tratte dal sito ufficiale del costruendo quartiere]