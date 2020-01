Monesi, infortunio nei pressi del rifugio Sanremo. Si alza in volo l’elisoccorso

Mendatica. Scivola sul sentiero della Alpi liguri e non riesce più a muovere il piede. La disavventura, accaduta nel primo pomeriggio, vede come protagonista un giovane rimasto infortunato (ma cosciente e in buone condizioni di salute) mentre si stava spostando dal rifugio Sanremo al passo del Garlenda.

Data la situazione di difficoltà e la lontananza delle strade sterrate, si è mobilitato per raggiungere il luogo dell’accaduto il soccorso alpino e l’elisoccorso proveniente dalla provincia di Cuneo. Ad attenderlo nel primo punto raggiungibile dall’ambulanza c’è l’equipaggio della Croce Bianca di Pornassio.

Insieme al ragazzo era presente una seconda persona che ha prestato le prime cure e chiamato i soccorsi.