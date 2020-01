Imperia. «Esiste ancora un piccolo contenzioso con la proprietà attuale ma penso che questa vicenda stia andando a conclusione». Il presidente della Provincia Domenico Abbo annuncia che sono in via di definizione i contenziosi con l’attuale proprietà della montagna che ospita piste da e impianti di risalita.

«Abbiamo messo molta operatività in questo senso e stilato co i partner istituzionali una sorta di cronoprogramma», precisa il presidente Abbo.

I contenziosi in corso con gli eredi della famiglia Toscano riguardavano la perdita delle stagioni successive all’alluvione del 2016 e dovrebbero essere risolti con una transazione.

Per la transitabilità e messa in sicurezza della Monesi-Limone sono stati investiti 115mila euro, mentre per quanto riguarda la dotazione della seggiovia per il trasporto di biciclette è di 50mila euro. Per il ripristino della viabilità della provinciale del Garezzo saranno spesi 290mila euro.

Nel 2019 sono stati avviati e conclusi i lavori di rifacimento della tombinatura del rio del Latte prima dell’abitato di Monesi per un valore di 70mila euro