Maurina Strescino, le imperiesi si aggiudicano la gara con le savonesi del Quiliano Volley

Imperia. Non lascia traccia la sconfitta sul filo di lana al tie break (15/13) di sette giorni fa nel derby con Diano Marina alle “maurine” di coach Gallo e Ozenda.

Le imperiesi tra le mura amiche del palasport di Zona San Lazzaro, si aggiudicano senza particolari problemi (3/1) la gara con le savonesi del Quiliano Volley, quinta forza del campionato. Partono subito forte le bianco-azzurre, che sorrette dall’incessante tifo dei numerosi supporters, si portano rapidamente sul 2/0 (25/16-25/21).

Nella terza frazione di gioco, in vantaggio (20/15), Giordano e compagne abbassano la tensione e devono subire il ritorno delle ospiti che si aggiudicano meritatamente il set (25/23). Al rientro in campo, si rivede la migliore Maurina che con un perentorio (25/12) chiude la gara.

La vittoria numero nove su dodici gare consente alla Maurina Strescino di confermare il terzo posto utile per i play off della classifica provvisoria. Dopo la sosta già programmata dei campionati regionali di sabato 1 febbraio, le bianco-azzurre per la 14^ giornata di campionato faranno visita sabato 8 febbraio alle 17 alle savonesi della Iglina Albisola.

CAMPIONATO REGIONALE SERIE D

13^ Giornata (2^ di Ritorno)

Imperia, 25/01/2020

Maurina Strescino IM – Quiliano Volley 3 – 1 (25/16-25/21-23/25-25/12)