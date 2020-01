Imperia. «Mamma butta via tutto», l’invocazione via sms alla madre non è servita a un giovane spacciatore imperiese.

Gli agenti della polizia che lo avevano pizzicato in parcheggio del centro con nascosti all’interno di un calzino tre involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo di 14 grammi, hanno esteso la perquisizione al suo domicilio, rinvenendovi numerosi involucri in cellophane contenenti, complessivamente, oltre 2 chili di marijuana e 19 grammi di hashish, oltre a due bilancini di precisione e circa 27mila euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

E’ avvenuto nella serata di ieri, nell’ambito dei quotidiani controlli tesi al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo spacciatore è stato tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e stamattina, all’esito del giudizio per direttissima, il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari.