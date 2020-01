Lutto a Ospedaletti per la morte di Fabio Faraldi

Ospedaletti. E’ morto Fabio Faraldi, 58 anni, ex cameriere del Bar Jolly di corso Regina Margherita. Fratello di Franco Faraldi (ex ragioniere del Comune di Ospedaletti ed ex assessore al Bilancio del Comune di Ventimiglia), Fabio, molto conosciuto e benvoluto, era malato da tempo.

E’ mancato all’Hospice dell’ospedale di Sanremo.

I suoi funerali si terranno, alle 15.30 di domani, martedì 14 gennaio, nella chiesa di Cristo Re, a Ospedaletti.