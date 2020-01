Ventimiglia. Roberto Vallepiano, scrittore, agitatore culturale e attivista politico ventimigliese, è stato ufficialmente invitato a Cuba per un vasto giro di iniziative e di presentazioni dei suoi due libri: “I figli del vulcano” e “Cuba. Geografia del Desiderio” pubblicati per la casa editrice salentina “Edizioni Bepress”.

Da sempre attivo in campo culturale, politico e giornalistico, Roberto Vallepiano vanta un grande rapporto di amicizia e stima reciproca con l’isola di Cuba: collabora attivamente col giornale cubano “Granma Internacional” e nel 2016 ha partecipato alla Fiera Internazionale del Libro dell’Avana, incontrando l’allora Ministro della Cultura del Governo Cubano, Abel Prieto.

Per il suo lavoro ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali tra cui il “Premio Giap per il pensiero critico” in Vietnam nel 2018, la “Medaglia Josè Martì per l’Avanguardia Culturale” a Matanzas (Cuba) nel 2017 nonchè la menzione come “Ambasciatore della cultura cubana nel mondo” a Baracoa sempre nel 2017.

In questo giro di conferenze Vallepiano sarà accompagnato e coadiuvato dal toscano Andrea Paolieri, direttore di Radio Revolucion, attivo da svariati anni nella Cooperazione Internazionale e nei progetti di solidarietà.

Questo è il calendario delle prossime conferenze e iniziative in terra cubana:

24/25 gennaio a Baracoa, Guantanamo, Aconferenza alla Biblioteca Municipale “Raul Gomez Garcia” e incontro col Collettivo delle donne lavoratrici nella cultura.

15 febbraio a Trinidad incontro con il Minsap (Ministero della Salute Pubblica) alla presenza di medici internazionalisti.

17 febbraio Trinidad iniziativa con l’Uneac (Unione nazionale scrittori e artisti cubani).

19/20 febbraio conferenza all’Università di Santa Clara e incontro con l’Uneac.

21/22 febbraio Placetas incontro pubblico al Palazzo del Municipio e Intervista radiofonica.

Dal 24 Febbraio in poi a L’Avana conferenza all’Università Alma Mater, Intervista a Radio Habana, incontro al Centro Culturale Fresa Y Chocolate e iniziativa al Centro di Cultura Italiana “Dante Aligheri”.