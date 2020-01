Liguria Popolare, Costa e Bissolotti: «Compatti e uniti per la riconferma di Toti»

Sanremo. Il consigliere regionale e presidente di “Liguria Popolare” Andrea Costa e il vicepresidente e coordinatore per la provincia di Imperia Tonino Bissolotti hanno fatto visita nei nostri studi per fare il punto dopo gli Stati generali in vista delle Regionali 2020.

«Siamo molto soddisfatti delle presenze in occasione dell’evento del cinema “Centrale”, direi che la città ha risposto con entusiasmo. Soddisfatti perché si è trattato del primo appuntamento elettorale di coalizione. Ci ha fatto particolarmente piacere la presenza del sindaco di Genova Marco Bucci perché è raro che il primo cittadino della città capoluogo di Regione venga nel Ponente e poi perché incarna il nostro spirito civico», ha detto Bissolotti.

«Vogliamo essere i portatori dei nostri valori all’interno della coalizione di centrodestra – ha sottolineato Andrea Costa – che mettono al centro della scena politica la famiglia e la persona».

In merito alla formazione delle liste Tonino Bissolotti ha concluso: «I nostri candidati saranno espressione non solo della porzione moderata del centrodestra ma anche portatori di competenze sul territorio sul non smetteranno di essere presenti anche dopo le elezioni. La coalizione formata da Lega, Cambiamo! e Forza Italia è compatta e penso che i liguri non potranno che confermare la fiducia al governatore Giovanni Toti».