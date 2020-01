In libertà Nkansn Maxwell, l’artista di strada arrestato a Sanremo

Imperia. Il giudice Francesca Minieri ha rimesso in libertà Nkansn Maxwell il giovane artista di strada rifugiato del Ghana, difeso in aula dall’avvocato RamadanTahiri che la sera del 25 novembre dopo essere stato allontanato dai vigili in via Corradi a Sanremo ha reagito violentemente.

Al termine della direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto ma non ha accolto la richiesta del pubblico ministero Tiziana Berlinguer di divieto di dimora.

Il giovane dovrà comparire davanti al tribunale il prossimo 21 maggio per rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Un agente presente in aula ha commentato: «Lavoriamo con la Spada di Damocle sulla testa».