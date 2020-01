L’endorsement del sindaco Biasi al governatore Toti: «Non mi candido, ma lo sostengo»

Vallecrosia. «Sicuramente il mio impegno personale a fianco dell’uscente amministrazione regionale sarà totale. Come sindaco di una realtà civica, credo che l’attuale Regione abbia lavorato al meglio. Quindi credo come per i sindaci sia necessaria una continuità governativa, mi auspico che almeno il presidente Toti possa continuare questa progettualità per i prossimi cinque anni». Lo ha detto il sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto Edu-Mob per la ciclabile nel Ponente ligure.

Da giorni, in provincia, si vocifera di una possibile partecipazione di Biasi alle prossime elezioni regionali, nelle vesti di candidato al fianco dell’attuale governatore Giovanni Toti. Voci smentite oggi dallo stesso Biasi, che però conferma la vicinanza al presidente della Regione Liguria. «Non mi candiderò alle prossime regionali perché un anno e mezzo fa ho preso un impegno importante con i miei concittadini di Vallecrosia, credo che non bisogna farsi prendere dalle ansie da prestazione. Oggi sono sereno nello svolgere a pieno questa carica che la cittadinanza mi ha riconosciuto e quindi continuo a lavorare per il bene della mia città ma, sicuramente con altri sindaci con cui stiamo lavorando molto bene, mi vedrò sicuramente impegnato a sostenere il governatore Toti».