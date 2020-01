Le squadre del Sea Basket Sanremo vincono il primo turno dei campionati del 2020

Sanremo. En plein di vittorie per le squadre del Sea Basket Sanremo in questo primo turno di campionati del 2020.

«Siamo contenti dei ragazzi grandi, ma domenica mattina è stato spettacolare, abbiamo riempito le tribune e il campo di valle Armea, tanti bambini del minibasket in campo e tanto divertimento. Ci aspetta un 2020 molto impegnativo con le nostre squadre tutte ai play off, siamo pronti» – dichiara coach Mauro Bonino, ex giocatore di serie A.

Campionato Under 13

Pallacanestro Vado-Sea Basket Sanremo 27-71

Sea Basket: Revera 2, Moretti, Lupi 4, Goracci 27, Franceschini 18, Vacondio 4, Abamo, Ligato 2, Borro 12, Doannabella 2, Paolini. All Bonino Mauro

Campionato U 15

Pallacanestro Loano- SeaBasket Sanremo 36-91

Sea basket Sanremo: Lodigiani 8, Delegati 4, Morone 6, Balestra 2, Moraglia 8, Lupi 31, Travkim 14

all Bonino Mauro.

(Nella foto capitan Leo Goracci autore di 27 punti)