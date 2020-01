Molini di Triora. «L’asilo di Molini cerca nuovi bambini per il prossimo anno scolastico. Al momento gli iscritti rischiano di non essere un numero sufficiente per i requisiti regionali, anche solo un bambino in più farebbe la differenza!».

É questo l’appello di Matteo di Glori the place to be, amministratore e papà di uno dei bambini che frequenta l’asilo.

«La struttura Caldani è grande, spaziosa, con una maestra preparata, dolce e molto disponibile Un piccolo orto, un bel giardino e un calendario di attività, laboratori e gite di gruppo molto ricco (musicoterapia, Biodanza, escursioni, esperienze in fattoria). Qui troverete il link per scaricare il modulo di iscrizione che sarebbe da consegnare in comune entro il 30 gennaio: http://www.comune.moliniditriora.im.it/Home/DettaglioNews?IDNews=113858.

Per maggiori chiarimenti chiamate il comune di Molini di Triora 018494014».