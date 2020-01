Imperia. Solo al tie break si decide il derby tra la Arredamenti Anfossi Diano Marina e la Maurina Strescino Imperia.

Dopo la stracittadina di sette giorni fa, altro derby con protagonista lo spettacolo e la pallavolo. Al palaCanepa di Diano Castello, in una cornice da tutto esaurito, con l’incitamento incessante delle due tifoserie per le proprie beniamine, due ore e mezza di ottima pallavolo per designare la vincitrice del derby tra le locali e le imperiesi.

Partono subito forti le padrone di casa che si portano al termine di due set, comunque equilibrati, sul 2/0 (25/22-25/21). Nella terza e quarta frazione di gioco il ritorno delle “maurine” che riportano il punteggio in perfetta parità (25/22-23/25), rinviando al tie break l’esito dell’incontro.

Anche la quinta e decisiva frazione è vietata ai deboli di cuore: subito l’allungo delle dianesi che si portano al cambio di campo (8/2), per poi subire il ritorno delle bianco-azzurre che riportano il punteggio in perfetta parità (13/13). La maggior esperienza di Vianello e compagne rompono l’equilibrio e fanno pendere la bilancia a loro favore (15/13).

Sabato 25 gennaio alle 18 dopo oltre un mese di assenza, la Maurina Strescino ritornerà tra le mura amiche del palazzetto di Zona San Lazzaro per ricevere le savonesi del Quiliano Volley, formazione che occupa il 5’ posto della classifica generale.

CAMPIONATO REGIONALE SERIE D

12^ Giornata (Prima di Ritorno)

Diano Marina, 18/01/2020

Arredamenti Anfossi Diano Marina – Maurina Strescino IM 3 – 2 (25/22-25/21-22/25-23/25-15/13)