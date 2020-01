La Sanremese scende in campo per la prevenzione stradale in occasione del Festival 2020

Sanremo. Nella settimana del 70° Festival di Sanremo non si parlerà solamente di musica nella Città dei Fiori, ma anche un tema importante come quello della prevenzione stradale avrà il suo spazio. Regione Liguria e Comune di Sanremo hanno voluto rendere ancora più forte l’impatto mediatico del Festival portando per la prima volta in Liguria il più grande evento di sicurezza e consapevolezza sulla strada per i giovani che si terrà nella giornata di lunedì 3 febbraio, presso il campo sportivo di Pian di Poma.

Organizzato da Volvo Trucks, nell’ambito del progetto Stop Look Wave, con la collaborazione delle forze dell’ordine, dell’agenzia Dracma Educational, e dell’UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica) l’evento si potrà fregiare del patrocinio di Regione e Comune e dell’aiuto concreto della società sportiva Sanremese Calcio che metterà a disposizione gli spazi, nonché numerosi dei suoi giovani tesserati.

La giornata sarà dedicata a bambini e ragazzi per sensibilizzarli ad un tema importante come quello della sicurezza stradale, coinvolgendoli con giochi e simpatiche esercitazioni. Le novità della tappa sanremese di Stop Look Wave saranno l’accento sull’energia green e la guida automatizzata, nonché l’utilizzo del monopattino, un mezzo

ormai molto diffuso anche tra i diversi artisti presenti al Festival di Sanremo.

Tutte le scuole della provincia sono state invitate ed i partecipanti verranno suddivisi in gruppi a seconda delle fasce di età e si sposteranno tra le varie isole tematiche predisposte in loco. Le due parole chiave della giornata saranno sperimentazione e fiducia. Sperimentazione poiché i ragazzi potranno provare l’esperienza di salire e scendere dalle motrici, di conoscere la nuova strumentazione di sicurezza in dotazione al trasporto pubblico del futuro e l’evoluzione verso la guida automatizzata, nonché acquisire le competenze dei vari referenti della strada presenti all’evento. Fiducia, invece, nelle case produttrici come Volvo Trucks e negli “alleati della sicurezza”.

Gli Alleati della Sicurezza, perché così devono essere vissuti, sono gli uomini e i mezzi della Polizia Stradale, dei Carabinieri, del Soccorso, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che saranno con noi insieme ai formatori della autoscuole e della Fondazione mondiale Stop Look Wave affinché ogni studente dai 5 ai 18 anni possa vedere da vicino cosa vuol dire fare sicurezza e diventare un utente consapevole della strada e sulla strada.

Durante la giornata, una piccola rappresentanza di bambini si trasferirà in Piazza Borea d’Olmo dove potrà salire a bordo del pullman azzurro della Polizia. Gli organizzatori, auspicando la riuscita dell’evento, desiderano ringraziare l’assessore regionale Gianni Berrino, il primo a spingere affinché questa manifestazione potesse tenersi a Sanremo, ed il vicesindaco Alessandro Sindoni per la disponibilità mostrata.