La guerra allo jihadismo in Siria e i combattenti internazionali alla Talpa e l’Orologio di Imperia

Imperia. Dopo la presentazione di “Hevalen” di Davide Grasso e l’incontro con Eddi sulla rivoluzione confederale continua il percorso, degli attivisti del centro sociale “La talpa e l’orologio”, di divulgazione sul Rojava, la regione autonoma al nord est della Siria, controllata dai nazionalisti curdi e da loro ritenuta parte del Kurdistan.

Giovedì 6 febbraio, nelle sale del centro, verrà presentato “Omaggio al Rojava” libro edito da Red Star Press. Opera che viene descritta come un “Racconto corale in cui i combattenti internazionali illustrano il fronte Siriano, la rivoluzione confederale e la lotta contro lo jihadismo”.

Sarà presente anche uno dei curatori del volume ed ex combattente in Rojava. Si chiama Lele e da l’Italia era partito alla volta del medio oriente per unirsi all’Unità di Protezione Popolare curda del YPG (Yekîneyên Parastina Gel).