Ispezioni e interventi tecnici, il tunnel di Tenda torna a chiudere nelle ore notturne

Val Roya. Torna a chiudere in orario notturno il tunnel di Tenda.

Per consentire lavori di ispezione e interventi tecnici sull’infrastruttura, la galleria non sarà percorribile al traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia dalle 22 di questa sera, giovedì 30 gennaio, alle 6 di domani, 31 gennaio.

Nel fine settimana la galleria sarà normalmente percorribile, ma tornerà a chiudere da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio.

I percorsi alternativi consigliati sono l’autostrada A6 Torino-Savona e l’autostrada A10 Savona-Ventimiglia.