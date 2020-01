Imperia. Approvato all’unanimità dall’Assemblea dei sindaci riunita in forma straordinaria il documento sulla carenza di infrastrutture, vera e propria emergenza provinciale.

E’ stato inserito un emendamento che coinvolge anche la Regione nella formazione di un tavolo tecnico per individuare le priorità viarie. Non sono, infatti, mancati i “distinguo” ( sullo sfondo ci sono interessi di parte e politici in vista delle Regionali della prossima primavera) ma alla fine e prevalso il buon senso e si e evitata la spaccatura.