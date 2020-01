Iniziato il controesodo, code chilometriche sull’A10

Imperia. Molti dei turisti che hanno raggiunto il Ponente ligure per trascorrere sulla costa il Capodanno stanno tornando a casa. Lo si evince dalle code chilometriche che si registrano al momento in autostrada. L’inizio del controesodo ha creato una coda di 9 km tra Feglino e Savona, sulla A10, in direzione Italia, a causa del traffico intenso.

Mentre tra Finale Ligure e Feglino, sempre in direzione Genova, il traffico ha causato rallentamenti di circa 3 km.

Non va meglio sulla Torino-Savona, dove si registra 1 km di rallentamenti tra il bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino a causa dei lavori sulla tratta.