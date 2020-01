Incidente a Garessio, Anas: «Provvisoriamente chiusa la statale 28 “Del Colle di Nava”»

Garessio. A causa di un incidente, la strada statale 28 “del Colle di Nava” è temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del km 74, a Piangranone, nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un camper e un’autovettura che si sono scontrati frontalmente.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le attività di soccorso e per riaprire al transito la statale in tempi brevi.