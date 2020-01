Incassi, il casinò di Sanremo chiude il 2019 con il segno più rispetto l’anno prima

Sanremo. Rocco Papaleo al Teatro dell’Opera, Los Locos, Massimo Bagnato e Gin & the Fitz al Roof Garden, musica, allegria e tanta fortuna sono state le componenti vincenti dello splendido Capodanno del Casinò di Sanremo. Le sale da tutto esaurito, con i clienti che hanno ballato nel dopoteatro con Rocco Papaleo, impegnato anche in un allegro countdown, hanno decretato il successo della serata che, come da tradizione, ha portato fortuna a tanti clienti.

Sono stati infatti assegnati ben 8 super jackpot del valore di Euro 4,999 nella sola serata del 31 dicembre, con un giocatore toscano che ha festeggiato il Capodanno con una vincita di € 20,000.

“Abbiamo salutato in allegria il 2019 con le esibizioni di grandi artisti con una festa corale, che ha coinvolto tutte le nostre sale. Un intrattenimento di grande qualità, che ha divertito, come pure le numerose vincite che hanno premiato i nostri clienti e i tanti turisti che hanno festeggiato il 2020 con noi”, così il presidente Adriano Battistotti con i consiglieri Barbara Biale e Giancarlo Ghinamo.

“Con un bilancio annuale finale di incassi che supera i 44 milioni di euro, con un aumento rispetto all’anno precedente del 3,6%” – aggiungono gli amministratori – “è stato raggiunto un obiettivo importante attraverso l’impegno di tutti i dipendenti, che ringraziamo: un risultato che condividiamo con il consiglio di amministrazione che ci ha preceduto. Con nuovo entusiasmo affrontiamo gli anni Venti, che ci vedranno impegnati nel rendere sempre più competitiva la nostra azienda, nel rispetto della sua tradizione e del suo fascino, ma anche tecnologicamente all’avanguardia ed adeguata alle richieste di un mercato sempre più globalizzato“.

Gli incassi si dividono tra Giochi Tradizionali, per quasi 9 milioni di euro, e Giochi Meccanici per 35 milioni e mezzo di euro.

Si è distinta, infine, anche la Poker Room, che chiude il 2019 superando 1,7 milioni di euro, registrando così progressivamente l’aumento dell’interesse dei pokeristi verso i tornei mensili e settimanali, sempre di buon livello, scelti per gli interessanti montepremi e per le dinamiche di svolgimento.